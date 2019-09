Benfica formaliza parceria com a Placard.pt

O Benfica formalizou, esta quinta-feira, uma parceria com a Placard.pt, que será, nos próximos três anos, o patrocinador oficial de apostas desportivas do clube da Luz."Em primeiro lugar é o reconhecer da qualidade do parceiro, e o trabalho que tem feito do ponto de vista social e do ponto de vista do desenvolvimento desta atividade de entretenimento", afirmou Domingo Soares de Oliveira, administrador executivo da SAD encarnada, assegurando que será uma "parceria de muito sucesso": "Comparativamente com outras oportunidades que tivemos, definimos que o Placard.pt era o parceiro de eleição, um parceiro à altura do Benfica. Entendemos que, para os nossos adeptos, o entretenimento proporcionado pelo Placard.pt é positivo, sem nenhuma conotação negativa. Tenho a certeza de que será uma parceria de muito sucesso e que os adeptos vão claramente adotar as boas práticas do Placard.pt".Esta parceria entre o Placard.pt e o Benfica trará ainda aos adeptos encarnados a oportunidade de participar nas ativações da marca que o Placard.pt irá promover nas imediações do Estádio da Luz ao longo da presente época desportiva, bem como irá estar presente nas várias plataformas do clube."Desta parceria resulta um conjunto de condições para os nossos jogadores, não só em termos de bilhetes, mas também de entretenimento. Na própria BTV, temos a possibilidade de ter um programa interessante – 'Ai se o míster soubesse' – que revela pequenas histórias de um passado mais próximo ou mais distante que são do interesse de todos nós, de todos aqueles que gostam de desporto e que vivem este espetáculo com emoção e com desprendimento, sem grande arraigamento às coisas que são más no desporto", ressalvou Paulo Mateus Calado, vice-presidente executivo da SAS Apostas Sociais.