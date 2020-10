Benfica formaliza saída de Lema

O Benfica anunciou a saída a título definitivo de Lema para o o Damac FC, da Arábia Saudita.





"O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Damac FC, da Arábia Saudita, para a transferência a título definitivo de Cristián Lema. O defesa-central argentino efetuou duas partidas oficiais pelo Benfica na época 2018/19, tendo, depois, representado o Peñarol (20 jogos, 3 golos) no primeiro semestre de 2019 e o Newell's Old Boys (22 jogos, 5 golos) em 2019/20, sempre em regime de empréstimo. Agora, o passe de Cristián Lema foi transacionado (venda definitiva) com os árabes do Damac FC", informaram as águias.