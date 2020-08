Benfica ganha concorrente brasileiro na corrida por Cavani

O Benfica continua apostado em contratar Edinson Cavani e Jorge Jesus tentou convencer o jogador a mudar-se para a Luz. Só que os encarnados não estão sozinhos na corrida pelo avançado uruguaio que terminou recentemente a sua ligação ao Paris SG e esta quinta-feira a lista de pretendentes aumentou.

De acordo com o 'Globoesporte', Atlético Mineiro solicitou informações ao irmão e empresário do jogador de 33 anos ainda durante a paragem competitiva devido à pandemia o os contactos foram retomados nos últimos dias. Tal como aconteceu com o Benfica e com Lisboa, o staff de Cavani procurou inteirar-se sobre as condições oferecidas pelo clube mineiro e sobre a cidade de Belo Horizonte.





O site brasileiro revela ainda que "pessoas ligadas ao jogador confidenciaram" que um regresso "à América do Sul, para jogar no Brasil, é visto com bons olhos" por Cavani, um cenário que permitiria ao avançado ficar mais próximo do Uruguai e da sua família.