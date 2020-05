Benfica garante continuidade na aposta das modalidades

A aposta das modalidades do Benfica será para manter, apesar da atual conjuntura ser marcada por tamanha incerteza. Esta é, pelo menos, a garantia deixada pelo clube da Luz na newsletter diária, que esta quinta-feira foi dedicada a esse tema.





"Em tempos de incerteza, a melhor notícia que poderíamos ter em relação ao ecletismo no Sport Lisboa e Benfica será a continuidade da aposta do Clube, mantendo as suas diferentes modalidades. O investimento terá de ser, naturalmente, feito com realismo. Atravessamos um tempo inusitado, marcado pela indefinição quanto ao que o futuro próximo nos reserva. No caso das modalidades de pavilhão, em que todas viram as competições abruptamente terminadas devido à pandemia, desconhece-se ainda quando regressarão, em que condições e com que clubes, enquanto se deparam, também, com a impossibilidade de estimar, para já, os reais impactos da pandemia ao nível da captação de receitas. A tradição eclética do Clube, um dos seus eixos fundacionais, continuará a ser respeitada e estimulada, mas sem nunca colocar em causa a sua sustentabilidade", pode ler-se na News Benfica, onde se reiterou, também, a mensagem que o clube se irá readaptar à nova realidade:"Os planos para a próxima temporada, face à conjuntura nacional em que estamos inseridos, e à qual o Benfica não é alheio, estão a ser reavaliados. Conforme explicou, à BTV, o vice-presidente com o pelouro das modalidades, Domingos Almeida Lima, "o Benfica tem de reajustar as suas políticas económicas e orçamentais e é nesse contexto que se está a trabalhar". Merece realce a postura do Benfica ao longo destes últimos meses, a qual tem sido exemplar.Enquanto se aguardava pelas decisões das Federações quanto à retoma das competições, o clube mostrou total disponibilidade para apoiar esse regresso. A partir do momento em que as Federações decidiram dar as competições por concluídas, o clube acatou essa decisão e compreendeu-a, mesmo tendo noção de que era um forte candidato a conquistar quatro dos cinco campeonatos em disputa (além dos femininos) nas modalidades de pavilhão. O Benfica será sempre um agente promotor e entusiástico do ecletismo e nunca deixará de assumir o seu papel fundamental no desenvolvimento do desporto no nosso país. E queremos continuar a lutar por títulos e a ganhá-los, não obstante os inevitáveis acertos orçamentais. Manter a elevada competitividade das nossas equipas será o grande desafio, ao qual nos lançamos com entusiasmo, ambição e a convicção de que o faremos, porém conscientes de que os compromissos assumidos terão sempre de ser cumpridos e de que não devemos, nem podemos, hipotecar o futuro".