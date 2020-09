Benfica garante direitos televisivos do jogo com o PAOK

Em entrevista à BTV, onde passou em revista os resultados apresentados esta quarta-feira no Relatório e Contas do exercício 2019/20 em comunicado à CMVM, Domingos Soares de Oliveira abordou ainda a questão dos patrocínios do Benfica, em concreto da NOS, e também os direitos de transmissão do jogo com o PAOK, os quais ficarão na posse das águias. Ainda assim, o CEO da SAD do Benfica não esclarece se o jogo será transmitido na BTV ou se os direitos serão vendidos a alguma operadora.





"Temos uma estabilidade boa nos patrocínios, e outro aspeto positivo é a estabilidade existente no contrato de direitos televisivos. Ainda agora, há dois dias, estivemos com o nosso parceiro NOS e, digamos, apoiamo-nos mutuamente no sentido de haver um crescimento destas receitas. Do ponto de vista da UEFA, este jogo com o PAOK será a uma mão, quando no passado a eliminatória era a duas mãos, mas a parte positiva é que ficámos com os direitos para Portugal para poder fazer essa venda. Apesar de a UEFA ter uma redução das suas receitas, o impacto para os clubes que participam nas competições europeias é dilatado ao longo de cinco anos. Ou seja, os clubes vão conseguir fazer uma gestão adequada e absorver esse impacto", declarou.