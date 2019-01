Benfica avisa que "alguma coisa vai ter de mudar, doa a quem doer" 

voltou a abordar a arbitragem do jogo com oda última terça-feira, que ditou o, considerando na sua newsletter diária que se tratou de "uma noite de vergonha e de orgulho". O clube da Luz recorda asno final do jogo; reitera a qualidade da exibição e deixa uma certeza: "Alguma coisa vai ter de mudar. Doa a quem doer."Os encarnados lembraram ainda as relações familiares entre o delegado da Liga presente no jogo e Reinaldo Teles."Noite de vergonha e de orgulhoQue fique para sempre na memória e na história do futebol português o árbitro, mas sobretudo o VAR do jogo realizado ontem à noite em Braga. Mais do que a vergonha que todos sentimos perante o despudor com que se desvirtua a verdade desportiva, fica a falta de respeito que demonstraram por si próprios. Uma ofensa à função de árbitros.E fica também o orgulho perante a entrega e exibição da nossa equipa, que a cada injustiça, a cada erro absurdo, a cada dualidade de critério, respondeu da forma mais digna.Mais do que nunca, importa por isso recordar as principais mensagens deixadas pelo Presidente no final do jogo.1. O apoio exemplar que os adeptos deram à equipa do primeiro ao último minuto, mais significativo ainda durante a segunda parte – após os acontecimentos que geraram a revolta de todos os benfiquistas.2. A qualidade exibicional da equipa e a extraordinária resposta que foi capaz de dar perante a adversidade e quem a procurou abalar de forma premeditada.3. A certeza de que, para infelicidade de muitos, o Benfica irá lutar até ao fim, em Portugal e na Europa, nas três competições em que se encontra.4. A degradação acentuada do setor da arbitragem nacional, em geral, e mais em particular a falta de condições de Fábio Veríssimo para continuar a exercer, seja no relvado ou na função de vídeo-árbitro.Por um lado, motivos de orgulho que nos fazem ter a certeza, cada vez mais, de que estamos no caminho certo. Por outro, motivos de vergonha (alheia) que nos fazem ter a certeza, cada vez mais, de que alguma coisa vai ter de mudar. Doa a quem doer.PS – Todos sabemos bem quem é o presidente que surge em gravações a escolher árbitros e a convidá-los para sua casa e também a oferecer-lhes a famosa 'fruta' ou viagens ao Brasil. Um tempo cada mais vivo e presente. Assim, nem surpreende muito o absurdo da falta de bom senso que foi ter Rui Pinheiro de serviço neste Benfica-FC Porto. O delegado da Liga que esteve no clássico de Braga é sobrinho de Reinaldo Teles (braço-direito de Pinto Costa) e fillho de Joaquim Pinheiro (vice-presidente do FC Porto). Perante isto..."