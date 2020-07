Benfica garante que jogadores estavam com Lage e sai em defesa de trio

O Benfica emitiu este sábado um esclarecimento para dar conta da união entre o plantel e o agora ex-treinador dos encarnados Bruno Lage. Na nota, as águias falam em "conduta exemplar" do grupo e nega que André Almeida, Pizzi e Rafa tenham sido obstáculos.





"Ambos os jogadores [André Almeida e Pizzii]– capitães de equipa – cumpriram sempre de forma escrupulosa todo o plano de trabalho, devendo até dizer-se que, num dos casos, André Almeida deslocou-se todos os dias ao Seixal no período em que a competição foi interrompida devido à pandemia, de forma a poder acelerar a recuperação da lesão e estar, assim, disponível para ser utilizado logo que o Campeonato Nacional fosse retomado. Mais: é público que André Almeida jogou as últimas jornadas do Campeonato anterior com uma lesão (fratura de stress na tíbia), que viria a ser agravada e a impossibilitar que o jogador iniciasse a temporada 2019/20. Em relação a Pizzi, os registos individuais dizem que está a realizar a melhor temporada da carreira, com a Imprensa a destacar que pode, inclusivamente, estabelecer o recorde de golos para um médio no futebol europeu. Pizzi, tal como André Almeida, cumpre de forma rigorosa todo o trabalho planificado, seja de ginásio ou qualquer outro", pode ler-se.Quanto a Rafa, o Benfica lembra que este "atingiu com o treinador Bruno Lage o rendimento que nunca tinha atingido no clube, ao ponto de ter voltado à convocatória da Seleção Nacional – tendo sido decisivo, como também facilmente se reconhece, na Reconquista e no conjunto da temporada anterior, em que apontou 21 golos".E concluem: "Uma nota também para o facto de Gabriel e Jardel (capitão de equipa) terem feito questão de agradecer e demonstrar estima pública pelo míster Bruno Lage no final do jogo com o Boavista, estima essa que temos a certeza ser recíproca, não havendo qualquer fratura ou divisão entre jogadores e o anterior técnico do Benfica".