Benfica garante que Jorge Jesus não atrasa renovação de Bruno Lage

O Benfica reiterou esta terça-feira a confiança no trabalho de Bruno Lage no comando técnico dos encarnados, sublinhando que não há qualquer interesse no regresso de Jorge Jesus às águias nem impasse no que diz respeito à renovação de contrato do atual treinador."Bruno Lage tem três anos de contrato, sendo público o reconhecimento que a direção do Benfica e os benfiquistas prestam ao nosso treinador pelo bom trabalho desenvolvido desde que regressou ao clube e, em particular, desde que assumiu o comando técnico da equipa principal. E o processo de renovação será feito no momento que se considere adequado pelas partes, tal como já foi publicamente esclarecido", escreve o emblema na sua newsletter diária.O dossiê da renovação de Bruno Lage tem sido encabeçado por Luís Filipe Vieira e já se vem arrastando há largas semanas . Afinal, o atual vínculo do técnico setubalense já é válido até 2023, não existindo grande urgência em selar o processo que deverá levar o treinador a ficar ligado à Luz por mais um ano e blindado com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros (o dobro do que tem atualmente), vendo também dilatados os seus vencimentos na mesma proporção: passará, tudo indica, dos atuais 500 mil euros para um milhão de euros por época. A restante equipa técnica, à exceção de Pietra (adjunto da ‘casa’) também estão blindados com cláusulas de rescisão e, ao todo, será sempre preciso desembolsar mais 10 milhões de euros para levar Nélson Veríssimo, Fernando Ferreira, Alexandre Silva, Jhony Conceição e Marco Pedroso.Este é um processo no qual todas as partes mantêm confiança de que chegará a bom porto sem grande sobressalto e, apesar de não liderar as negociações, o CEO da SAD encarnada, Domingos Soares de Oliveira, já no final do mês passado deu conta disso mesmo. "A intenção do Benfica é renovar e sei que a intenção do treinador também é a de renovar. Imagino que seja uma questão de dias ou de semanas, mas é algo que vai acontecer", atirou o responsável. E se na Champions as contas estão muito complicadas tendo em vista o apuramento para os ‘oitavos’ da prova, na Liga, recorde-se, Bruno Lage tem vindo a acumular vários registos históricos e guia a águia na liderança isolada.Enquanto na Liga dos Campeões o Benfica já nem depende de si para chegar aos ‘oitavos’, a nível interno Bruno Lage vai somando vários registos históricos e colocando as águias no topo de alguns índices mesmo a nível das melhores ligas europeias. Para já, tem um aproveitamento de 30 pontos em 33 possíveis (91 %) à 11.ª jornada, sendo que em toda a história do clube no campeonato só em quatro épocas se encontra melhor. O emblema da Luz leva ainda a atual melhor série de vitórias (8) no top 10 das ligas do velho continente, sendo que Lage tem naturalmente em aberto a busca pelo difícil recorde de Jimmy Hagan, que chegou às... 29. E com apenas 4 golos sofridos, o Benfica é também a melhor defesa da Europa no dito ranking.