Benfica garante que Rui Rangel contratou empresa para acompanhar eleições em 2012

O Benfica revelou no sábado aos sócios que Rui Rangel terá contratado uma empresa para acompanhar o processo eleitorial, depois de o juiz desembargador ter avançado mesmo com uma candidatura à presidência das águias em 2012, perdendo nas urnas para Luís Filipe Vieira.





"O sistema atual assenta num modelo conceptual e numa arquitetura informática desenhados e implementados em 2005 e 2006. A Comissão Nacional de Eleições acompanhou este desenvolvimento durante o ano de 2006. O sistema não sofreu, desde então, alterações de relevo e os seus princípios e a sua fiabilidade mantêm-se intactos. Em cada assembleia eleitoral, as listas candidatas podem auditar o sistema e acompanhar a evolução do processo junto dos responsáveis informáticos encarregues de garantir a fiabilidade e segurança, quer aplicacional, quer a nível de redes e comunicações. Em 2012, o candidato vencido contratou uma empresa informática para acompanhamento do processo eleitoral. Naturalmente e, em última instância, compete à mesa da assembleia-geral garantir que o processo de votação é realizado em totais condições de segurança e fiabilidade. Em 2020, o transporte das urnas seladas foi feito por uma empresa especializada do sector da segurança da informação e gestão documental, que também está responsável pelo seu armazenamento", pode ler-se numa resposta enviada aos associados dos encarnados.