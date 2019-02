A poucos dias do clássico com o FC Porto, que pode ser decisivo na definição do título de campeão nacional, o Benfica levou de vencido o Chaves por 4-0 e reduziu para 1 ponto a diferença para os dragões. Rafa (19'), João Félix (37'), Seferovic (43') e Jonas (90') marcaram os golos da equipa de Bruno Lage, que no sábado entrará em campo no Dragão com a possibilidade de saltar para a liderança da Liga NOS.