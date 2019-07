Benfica goleia Cova da Piedade com hat trick de Nuno Santos

A cinco dias da disputa do primeiro troféu da temporada, o Benfica disputou esta terça-feira o derradeiro encontro de preparação para a época 2019/20, ao golear no Seixal, num encontro disputado à porta fechada, o Cova da Piedade por 6-0. Numa partida na qual Bruno Lage apostou em jogadores menos utilizados, a grande figura acabou por ser Nuno Santos, autor de três golos. Para lá deste marcaram ainda Chiquinho, Jota e Willock.





De notar que Raul de Tomas não foi opção neste encontro, nem se treinou com os restantes colegas, ainda que seja expectável que possa ser opção no domingo, diante do Sporting.