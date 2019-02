Benfica iguala número de vitórias do Sporting em dérbis em Alvalade

??Pela primeira vez em largos anos, um rival iguala o número de vitórias em casa do adversário para a Liga:

SCP 32 - 32 SLB

SLB 46 - 15 SCP

SLB 43 - 16 FCP

FCP 50 - 13 SLB

FCP 46 - 14 SCP

SCP 45 - 19 FCP pic.twitter.com/axwCLTeolx — playmakerstats (@playmaker_PT) February 3, 2019

O travão de Félix aos festejos, os lenços brancos e CR7 atento a tudo: as imagens do Sporting-Benfica



O travão de Félix aos festejos, os lenços brancos e CR7 atento a tudo: as imagens do Sporting-Benfica

Com o triunfo ( 2-4 ) diante do Sporting este domingo, o Benfica igualou o número de vitórias do rival em Alvalade em dérbis entre as duas equipas para o campeonato, de acordo com os dados divulgados pelo site 'ZeroZero'.Desta forma, leões e águias têm agora 32 triunfos cada nos confrontos entre si no terreno dos verde e brancos, quando em questão estão partidas do principal escalão.Uma situação que acaba por ser consequência do facto de o Sporting ter ganho apenas um dos últimos 10 dérbis caseiros com o Benfica para a Liga. De referir que, na Luz, a supremacia é encarnada, com 46 triunfos contra 15 dos leões.