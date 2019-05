Benfica informa CMVM dos valores da renovação de Pizzi

Depois de o Benfica ter anunciado ontem a renovação de contrato de Pizz i, a SAD encarnada oficializou esta terça-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os valores do novo vínculo. A SAD do Benfica confirmou ter renovado o contrato com Luís Miguel Afonso Fernandes (Pizzi) por mais um ano, de acordo com o comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O comunicado adianta que se mantém "o valor da cláusula de rescisão em 45 milhões de euros".Pizzi tem assim contrato com o clube da Luz até junho de 2023.

O internacional português, de 29 anos, foi peça fundamental no 37.ª título das águias, ao marcar 15 golos e fazer 19 assistências. O contrato do jogador tinha sofrido uma melhoria em outubro do ano passado, mas o vínculo continuou válido até 2022. Na equipa do Benfica desde 2014/15 - já tinha passado uma temporada emprestado pelos encarnados ao Espanyol - , Pizzi tem sido sempre titular ao longo dos anos. Esta época somou 15 golos e 55 jogos em todas as competições.



"Estou muito feliz com mais uma renovação. É para mim um prazer enorme fazer parte deste clube. [Foi uma época que] Começamos não tão bem, mas acabamos de uma maneira muito boa, muito positiva. A minha época também a nível individual foi com muita qualidade e estou bastante feliz por isso. A nível coletivo, acabamos com a reconquista que era o nosso objetivo desde o primeiro dia. Terminar desta maneira, com mais uma renovação, é um motivo de muito orgulho para mim. Realmente estou muito feliz por isto ter acontecido", afirmou o jogador de 29 anos.



Com cinco anos de ligação ao clube da Luz, Pizzi revela sentir-se já "uma referência" para todos os companheiros e adeptos. "Obviamente que já me sinto uma referência, quer para os adeptos, quer para todas as pessoas dentro do clube. Temos um plantel bastante jovem aliado também a muita experiência e, acima de tudo, a jogadores com uma qualidade humana muito, muito grande. Claro que me sinto uma referência para eles todos. Porque todos juntos conseguimos fazer desta família, que é o Sport Lisboa e Benfica, uma família mais forte, mais unida. Estou muito orgulhoso de fazer e continuar a fazer parte desta grande família", frisou.



Além de prometer muito trabalho e empenho neste novo vínculo ao Benfica, Pizzi prometeu ainda fazer de tudo para dar aos adeptos "mais vitórias" como a deste ano. "O que eu posso prometer sempre é muito trabalho diário. Vou dar sempre o máximo em prol da equipa e deste clube, e é isso que eu vou tentar fazer sempre até 2023 para ganhar mais títulos ao nível do Benfica. No dia-a-dia melhorar cada vez mais, trabalhar cada vez mais e ajudar os meus companheiros para todos juntos, no final, darmos mais vitórias como a de este ano que foi muito especial para nós", finalizou.



Sem poder dedicar-se ainda às férias, Pizzi segue agora para a Seleção Nacional, para defrontar a Suíça na final a quatro da Liga das Nações. "É o culminar de uma grande época e do nosso trabalho. Agora é desfrutar deste momento que é a renovação e depois pensar na Seleção Nacional que também é muito importante para um jogador", concluiu.



Leia o comunicado do Benfica à CMVM na íntegra:



"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código

dos Valores Mobiliários, que renovou o contrato de trabalho desportivo com o atleta Luís Miguel Afonso Fernandes

(Pizzi) por mais 1 (uma) época desportiva, ou seja, até 30 de junho de 2023, mantendo-se o valor da cláusula de

rescisão em € 45.000.000 (quarenta e cinco milhões de euros)."