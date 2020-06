Benfica informa CMVM que está a negociar saída de Bruno Lage

O Benfica informou esta terça-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que está a negociar a saída de Bruno Lage do comando técnico "com efeitos imediatos".





"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que está a negociar um princípio de acordo com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage) para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos.Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD"