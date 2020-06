Benfica informa que o complexo do Estádio da Luz fecha às 15 horas

O Benfica informou que o complexo do Estádio da Luz vai encerrar, esta quinta-feira, às 15 horas. "Informamos que, neste primeiro jogo, o complexo do Estádio do Sport Lisboa e Benfica, incluindo a zona comercial, será encerrado a partir das 15 horas", pode ler-se no site oficial dos encarnados.





A equipa de Bruno Lage recebe o Tondela, esta quinta-feira, às 19h15 e de forma a evitar aglomerados de pessoas junto ao estádio, o clube decidiu encerrar as instalações, incluíndo o comércio que normalmente aí tem lugar, ao início da tarde. Esta medida visa o cumprimento de todas as normas sanitárias impostas pela Direção Geral da Saúde para que a temporada desportiva possa ser finalizada.