Benfica revela locais e horários para o dia das eleições

O Benfica divulgou, esta quarta-feira, o horário e os locais nos quais os sócios do clube poderão votar nas próximas eleições, agendadas para o dia 30, uma sexta-feira. Além do Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, haverá 24 Casas do Benfica de norte a sul do país nas quais os sócios poderão exercer o seu direito de voto entre entre as 8 e as 22 horas.





Em nota divulgada no site oficial, o Benfica também deixou indicações aos sócios residentes nas ilhas e no estrangeiro para poderem votar."Informamos todos os sócios do Sport Lisboa e Benfica que a Assembleia Geral Eleitoral para a eleição dos órgãos sociais do Clube para o quadriénio 2020-2024 decorrerá no dia 30 de outubro (sexta-feira), entre as 8 e as 22 horas, nos 25 locais de voto em Portugal continental que pode consultar aqui...Pavilhão n.º 2 do Complexo Desportivo do Estádio da LuzCASAS BENFICA COM SECÇÃO DE VOTOAlbufeira (Vivenda Ana - r/c Sítio dos Brejos – Montechoro)Algueirão-Mem Martins (Rua Serra de Baixo, 26-Loja A)Beja (Rua D. Francisco Alexandre Lobo, 1 r/c)Braga (Rua de São Vicente, 206-r/c)Bragança – futura casa – (Av. João da Cruz, 86 – 1.º)Castelo Branco (Urb. Quinta Doutor Beirão, n.º 9 – r/c Loja 2)Coimbra (Estrada da Beira, 367 – r/c)Évora (Rua Bernardo Santareno, 2 – r/c Armazém Bairro S. José da Ponte)Faro (Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, 7 A – R/c)Grândola (Av. Jorge de Vasconcelos Nunes, 102 – r/c)Guarda (Av. Cidade de Salamanca, 18 – r/c Esq.)Leiria (Rua Machado dos Santos, 113 – r/c)Montijo (Praça da República, 20 – r/c Montijo)Oliveira de Azeméis (Rua Padre Joaquim Ferreira Salgueiro, 125 – r/c)Paredes (Rua Serpa Pinto, 107 – loja 62)Portalegre (Rua Cor. Jorge Velez Caroço, Bl. 12 – c/v LJ)Porto (Rua António José da Silva, 104 – r/c)Santarém (Rua Serpa Pinto, 69 – 1.º – r/c)Seixal (Av. Vasco da Gama – Mercado Municipal, Loja 9-Piso 1)Viana do Castelo – Nova (Rua da Igreja, 140 – r/c)Vila Nova de Famalicão (Rua Barão de Joana, 63 – r/c)Vila Nova de Gaia (Praceta Nova do Fontão, 84 – Loja E)Viseu (Largo do Paço, Lote 2 – r/c)Sport Vila Real e Benfica (Rua de Macau, lote 9 – loja 1)Relativamente aos SÓCIOS RESIDENTES NAS ILHAS E NO ESTRANGEIRO, para poderem exercer o seu direito de voto, devem:1. Ter, pelo menos, a quota de agosto em dia;2. Ter a morada de residência atualizada na ficha de sócio (pode atualizar online em www.slbenfica.pt ou por e-mail para dep.socios@slbenfica.pt);3. Receberá nessa morada uma carta não identificada com um código que lhe permitirá votar online, no Site Oficial, em www.slbenfica.pt/eleicoes2020/votacao.Ver convocatória na íntegra AQUI (pdf).Para qualquer informação adicional poderá contactar a linha Benfica (707 200 100 de Portugal ou +351 217 219 500 do estrangeiro, todos os dias das 9h às 20h).