Benfica inicia pré-época na segunda-feira sem Jonas

O Benfica informou este sábado que a pré-época arranca na segunda-feira, com os primeiros jogadores a iniciarem os exames médios e os testes físicos a partir das 8h45, no Seixal e no Estádio da Luz.Segundo referem os encarnados, "todos os jogadores que estiveram envolvidos nas Seleções Nacionais chegam mais tarde. Jonas está também autorizado a regressar em data posterior". Recorde-se que o avançado brasileiro, de 35 anos, vai voltar a Portugal para negociar a rescisão de contrato com o Benfica e antecipar o final de carreiraNa nota divulgada hoje no site, o Benfica refere ainda que "o trabalho nos relvados do Seixal terá início quarta-feira, dia 3, ao ritmo de sessões bidiárias". Haverá treino aberto ao público na manhã do próximo sábado.O primeiro compromisso dos encarnados é dia 10 de julho, com o jogo de apresentação Benfica-Anderlecht, no Estádio da Luz.Antes ainda da viagem para os Estados Unidos, onde a equipa orientada por Bruno Lage vai participar na International Champions Cup, o Benfica vai a Coimbra, dia 13, para um teste frente à Académica.