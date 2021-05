Benfica insiste em ter público na final da Taça de Portugal e apela a "solução criativa"

O Benfica insistiu hoje em ter público na final da Taça de Portugal. O vice-presidente Rui Passo apelou à FPF, à Liga, e entidades governamentais e de saúde para que seja encontrada uma "solução criativa", com a presença de alguns jovens. O dirigente também lamentou que o encontro decisivo da prova rainha não se realize no Estádio Nacional.





"Perdeu-se a oportunidade de recuperar público ainda esta época. Acho um absurdo e pode ter sido por imposição da UEFA, que possa haver público daqui a uma semana e nesta data", sublinhou Rui Passo, em declarações à BTV.O vice-presidente das águias disparou: "Estamos a pouco mais de 48 horas e apelaria a um solução criativa, com um número simbólico. Não é pela receita. Atendendo a que vivemos esta época de pandemia, podíamos ter alguns jovens na bancada, do Benfica e Sp. Braga que estiveram privados da prática desportiva: 50, 100 ou 300 de cada lado. Não haveria problemas de segurança."Rui Passo continuou sugestões: "Poderíamos ter familiares de vítimas de Covid. Seria uma forma de homenagear centenas ou milhares de cidadãos que sucumbiram à pandemia. Há um ano, quando tivemos a final da Champions, foi dito era um prémio para os profissionais de saúde. Era uma excelente oportunidades de termos médico, enfermeiros, técnicos e excelente e serem homenageados com a presença numa final da Taça."Apesar do parecer negativo para a presença de público nas bancadas, o dirigente referiu: "Tenho esperança que a DGS, as entidades governamentais, a Federação e a Liga possam muito rapidamente ter uma solução para ter algum público nas bancadas."Antes, Rui Passo deixara um reparo ao local da final, que mais uma vez se realiza em Coimbra. "É lamentavel e triste que esta final não seja no Jamor. É uma tradição e os amantes do futebol entendem que é fundamental que a Taça seja disputada no Jamor. Este ano, com a pandemia, mais se justificava. Um dos problemas do estádio é não ter as condições que outros estádios têm para público."Seja como for, as águias só pensam em conquistar a Taça de Portugal. "Estou convicto de que vamos realizar uma exibição muito forte e positiva, seja pela segunda volta que realizámos, seja pela qualidade do plantel e do treinador. Não espero outra coisa do Benfica. Estou convicto de que podemos fechar a época com um troféu."