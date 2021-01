Benfica insiste em William e espanhóis falam em contraproposta do Betis

William Carvalho continua na agenda do Benfica para reforçar a equipa na presente janela de transferências e segundo informações vindas de Espanha podem surgir novidades nos próximos dias. De acordo com o 'Estadio Deportivo', o clube da Luz terá apresentado uma primeira oferta que não agradou ao Betis, mas o negócio não caiu aí. O emblema andaluz fez então chegar à Luz uma contraproposta, à qual o Benfica deverá responder esta segunda-feira.





Segundo o referido portal, as águias terão colocado em cima da mesa uma proposta de empréstimo com opção de compra de 15 milhões de euros, comprometendo-se a assumir o pagamento do salário do médio na totalidade (algo em torno dos 2,5 milhões de euros por época).Em resposta, o Betis não só recusou essa fórmula, como fez uma contraproposta: empréstimo por 3 milhões de euros e uma opção de compra (obrigatória) de 15M€, à qual se juntariam ainda mais 2M€ em função de objetivos. A ideia dos andaluzes é conseguir reunir os desejados 20 milhões de euros com esta transação, algo que permitiria recuperar o valor investido no médio ex-Sporting, que foi um dos que rescindiu com os leões na sequência do ataque à Academia de Alcochete.