Benfica integra International Champions Cup em futebol de formação

O Benfica anunciou esta terça-feira que vai integrar a segunda edição International Champions Cup Futures, torneio para equipas sub-14 e que reúne 24 formações de nove países. A prova irá acorrer no mês de dezembro na IMG Academy em Bradenton, nos Estados Unidos, com os encontros a serem disputados com duas partes de 25 minutos cada."O Benfica está ansioso por participar neste evento e juntar-se a algumas das melhores equipas do mundo," vincou o diretor-técnico para a formação Pedro Marques em declarações ao site das águias. Charlie Stillitano, presidente da Relevant Sports, organizadora do torneio, descreveu as valências da competição a este nível. "Alguns destes jogadores estarão em breve a jogar ao mais alto nível, incluindo o Campeonato do Mundo, a Liga dos Campeões e outras ligas profissionais. Outros utilizarão esta experiência como parte do seu desenvolvimento, seja qual for a carreira que escolham", declarou o dirigente.A final ocorre a 15 de dezembro deste ano, quatro dias depois do início da prova. Na primeira edição ocorrida em 2018, os alemães do Bayern Munique derrotaram o Chelsea no derradeiro jogo da ICC Futures.Além dos encarnados, integram a prova as equipas de iniciados de grande nomeada como o Real Madrid, Barcelona, Juventus, Arsenal, Tottenham, Paris SG ou Roma.Recorde-se que nos escalão de seniores, a equipa de Bruno Lage foi a vencedora da edição de 2019 com três vitórias em três partidas disputadas no continente americano diante de Chivas, Fiorentina e AC Milan.