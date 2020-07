Benfica invicto com Nélson Veríssimo

Com Nélson Veríssimo, o Benfica nunca perdeu na Liga. As águias acumularam quatro vitórias frente a Boavista, V. Guimarães, Aves e Sporting, tendo empatado contra o Famalicão. Uma amostra é curta, claro, mas representa a melhor fase das águias desde a derrota em fevereiro frente ao FC Porto, no Dragão, que deu início à hecatombe na classificação. Basta ver que após esse desaire, esta foi a primeira vez que os encarnados acumularam três triunfos seguidos. De resto, com o ex-adjunto de Bruno Lage, o clube da Luz marcou 12 golos e sofreu três. Falta agora o último capítulo antes da chegada de Jorge Jesus, já que Veríssimo vai estar no banco frente ao FC Porto, na final da Taça.