Continuar a ler

Lista de inscritos:



Guarda-redes: Svilar, Bruno Varela e Odysseas;



Defesas: Conti, Grimaldo, Luisão, Rúben Dias, Yuri, Lema, Jardel e André Almeida;



Médios: Fejsa, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Samaris, Rafa, Keaton Parks e Gedson Fernandes;



Avançados: Jonas, Seferovic, Ferreyra e Castillo. : Svilar, Bruno Varela e Odysseas;: Conti, Grimaldo, Luisão, Rúben Dias, Yuri, Lema, Jardel e André Almeida;: Fejsa, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Samaris, Rafa, Keaton Parks e Gedson Fernandes;: Jonas, Seferovic, Ferreyra e Castillo.

O Benfica anunciou esta sexta-feira, através do seu site oficial, a lista de inscritos do clube da Luz para disputar a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na qual terá pela frente o Fenerbahçe. Rui Vitória inscreveu praticamente todos os jogadores do plantel, deixando apenas de fora o nigeriano Ebuehi (lesionado) e o argentino Lisandro López, que vai rumar ao Génova.Com 25 jogadores inscritos, Rui Vitória incluiu os reforços Odysseas, Conti, Yuri, Lema, Alfa Semedo, Ferreyra e Castillo, sendo que jogadores como João Félix deverão ser inscritos via lista B, que permite a integração de jogadores da formação nos eleitos para a prova mais importante da UEFA.