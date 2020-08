Benfica já conhece os três possíveis adversários na 3.ª pré-eliminatória da Champions

Rapid Viena (Áustria), PAOK (Grécia) e AZ Alkmaar (Holanda) são os possíveis adversários do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O sorteio será realizado no próximo dia 31 e o jogo marcado para 15 ou 16 de setembro. Recorde-se que esta ronda será disputada em apenas um encontro, sendo que o palco da partida também será sorteado, apesar de as águias serem cabeças de série.





Os austríacos eliminaram o Lokomotiva Zagreb (0-1), os gregos de Abel Ferreira derrotaram o Besiktas (3-1) e os holandeses bateram o Viktoria Plzen (3-1 a.p.), em partidas do 'Caminho das Ligas'.Caso passe, o Benfica poderá defrontar o Krasnodar, que já está no playoff.