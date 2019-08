Benfica já conhece todos os possíveis adversários para o sorteio da Champions

Definidas as 32 equipas apuradas para a fase de grupos da Liga dos Campeões, chegou a hora de ser conhecida a sorte de cada uma delas, num sorteio no qual o Benfica será a única equipa portuguesa presente. Integrada no Pote 2, a equipa da Luz sabe desde já que pode encontrar um tubarão vindo do Pote 1 (o 'brinde' é o Zenit) e que escapa a equipas perigosas como Real Madrid, Atlético Madrid ou Borussia Dortmund.: quinta-feira (29 de agosto) às 17 horas: Forum Grimaldi, Monaco: TVI24, Eleven Sports e no site da UEFA (mas também no site de: 17 de setembroLiverpoolChelseaBarcelonaBayern MuniqueJuventusManchester CityParis SGZenitReal MadridAtlético MadridBorussia DortmundNápolesShakhtar DonetskTottenhamAjaxBenficaLyonBayer LeverkusenSalzburgoOlympiacosClub BruggeValenciaInter MilãoDinamo ZagrebLokomotiv MoscovoEstrela VermelhaGenkGalatasarayRB LeipzigSlavia PragaAtalantaLille1. Man City2. Barcelona3. Liverpool4. Real Madrid5. PSG6. Juventus7. Bayern Munique8. Tottenham9. Atletico Madrid10. Borussia Dortmund(..)20. Benfica