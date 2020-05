Benfica já limpou mural vandalizado junto ao Estádio da Luz

Durante a madrugada desta terça-feira, o mural composto por figuras históricas do Benfica, na rotunda Cosme Damião, nas redondezas do Estádio da Luz, foi vandalizado. As paredes compostas com personalidades do mundo benfiquista como Eusébio, Mário Coluna, Jonas, entre outros, foram cobertas com a cor verde.





Contudo, ainda durante a manhã desta terça-feira, as águias procederam à limpeza do mural, onde já não se encontram quaisquer vestígios de vandalização.