Benfica já recorreu do castigo a Weigl

O Benfica já enviou o recurso do jogo de suspensão de Weigl para o pleno da secção profissional do Conselho de Disciplina da FPF. O clube da Luz alega que o ex-Borussia Dortmund não simulou a queda por ter "existido contacto com o jogador adversário".





Quarta-feira o CD da FPF confirmou um jogo de castigo a Weigl, validando o quinto cartão amarelo mostrado ao jogador, no último jogo com o Moreirense. Manuel Oliveira, juiz da partida, foi ouvido e justificou o cartão pelo facto de o alemão ter "tentado enganar o árbitro".