Benfica já sabe data e hora do jogo do playoff da Youth League

O Benfica vai disputar o playoff da Youth League com o Montpellier e a UEFA já divulgou a data e hora do jogo. Será a 20 de fevereiro de 2019, às 15 horas, no Complexe Bernard Gasset.Na fase de grupos, o Benfica ficou no segundo lugar do Grupo E, atrás do Ajax e à frente de Bayern Munique, sendo que os três somaram 11 pontos. O AEK Atenas foi último, sem pontuar.Por seu lado, o Montpellier, que veio do 'caminho' dos campeões nacionais, afastou na primeira ronda os eslovacos do Zilina (5-1 fora e 2-0 em casa) e na segunda os turcos do Altinordu (4-2 fora e 1-0 em casa).