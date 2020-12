O Benfica já se encontra na Bélgica, onde amanhã defronta o Standard Liège, em partida da 6.ª jornada do Grupo da Liga Europa. Já com o apuramento garantido para os 16 avos-de-final da competição, as águias ainda procuram o 1.º lugar.





Sem Luís Filipe Vieira, que não viajou por motivos pessoais, a comitiva foi liderada pelo vice-presidente e administrador da SAD Rui Costa. Outros dirigentes também acompanharam a equipa à Bélgica, como o vice-presidente José Eduardo Moniz.Recorde-se que Jorge Jesus convocou 24 jogadores para o encontro com o Standard Liège.