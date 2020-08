Benfica defronta Sp. Braga na Luz em mais um jogo de pré-época

O Benfica vai receber o Sp. Braga em mais um jogo pré-época, um encontro agendado para o Estádio da Luz, confirmou Record. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 2 de setembro, às 19 horas, e, ao que tudo indica, terá cobertura televisiva.





Antes e depois do confronto com os minhotos, os encarnados vão disputar mais jogos, sendo um deles com o Bournemouth, clube inglês que esta quinta-feira avançou no seu site oficial com o agendamento de um jogo com o Benfica a 30 de agosto (19 horas), também na Luz.Recorde-se que o Benfica somou ontem a quarta vitória de pré-época (depois de ter vencido a equipa B, o Estoril e o Belenenses SAD). A equipa de Jorge Jesus venceu o Farense , que este ano subiu à primeira liga, por 5-1. Os golos foram marcados por Pizzi, Diogo Gonçalves, Taarabt e Seferovic (2).As águias continuam assim a preparar a pré-eliminatória da Champions, a 15 ou 16 de setembro.(notícia atualizada às 12h04)