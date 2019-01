Benfica já tem o melhor ataque fora de portas

Com os dois golos frente ao Santa Clara, o Benfica ultrapassou o Nacional na condição de melhor ataque em jogos efetuados fora de casa na Liga. Os encarnados somam agora 15 golos na condição de visitante, mais 3 do que Sp. Braga e Sporting, e mais 4 do que o FC Porto. Refira-se, entretanto, que desde 11 de novembro de 2018 que a águia não marcava 2 golos longe da Luz – vitória em Tondela (3-1). Continuando na análise aos golos apontados, a equipa agora comandada por Bruno Lage consolidou o estatuto de melhor ataque do campeonato, aumentando o ‘score’ para 37 golos no final da 1.ª volta, mais 3 do que os líderes da Liga e mais 4 do que Sp. Braga e Sporting.