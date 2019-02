Benfica justifica renovação de Bruno Lage e deixa "certeza": «Neste plantel, todos contam»

Depois de anunciada a renovação de contrato com Bruno Lage , o Benfica sublinhou tratar-se "do reconhecimento do mérito e da aposta num rumo há muito definido: chegar longe pensando apenas de uma forma – treino a treino, jogo a jogo"."A renovação hoje anunciada do contrato de Bruno Lage até 2023 era a notícia que todos os benfiquistas desejavam e uma prenda de aniversário antecipada para o nosso clube, que cumpre 115 anos no final deste mês. O reforço da ligação do treinador (e da sua equipa técnica) ao Benfica representa a consolidação de um projeto assente no presente e com enorme projeção no futuro. (...) A partir daqui, a melhor recompensa para o recente ciclo de resultados e exibições do Benfica seria ver uma imensa onda vermelha no Estádio da Luz, na próxima 5.ª feira, a ajudar a equipa a atingir o objetivo que se segue: a chegada aos oitavos de final da Liga Europa", pode ler-se na News Benfica de hoje. vitória frente ao Aves (0-3) foi igualmente sublinhada. "A deslocação à Vila das Aves confirmou o bom momento que a equipa atravessa e deixou ainda outra certeza: neste plantel, todos contam! Os mais novos, os menos novos, os mais experientes, os menos experientes, portugueses e não portugueses, formados no Seixal ou em qualquer outro ponto do Mundo".Tal como já aqui escrevemos, o Benfica quer que até ao fim do campeonato todos os seus jogadores, bem como os do FC Porto, sejam alvo de testes antidoping antes e depois dos jogos."No sentido de podermos contar com a maior transparência possível, seria recomendável que, daqui até ao final do campeonato, a ADOP pudesse realizar controlo antidoping antes e depois de todos os jogos em que participassem o Benfica e o FC Porto. Fica feito o apelo e o desafio", pode também ler-se.