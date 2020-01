Benfica justifica valores da transferência de Raul de Tomas com "enorme procura e reputação"

Comunicada a transferência de Raul de Tomas para o Espanyol à CMVM, o Benfica voltou ao assunto na newsletter diária, considerando tratar-se de "uma transação compatível de um jogador formado no Real Madrid com enorme procura, reconhecimento e reputação em Espanha" e revelando que "quatro clubes" espanhóis quiseram contratar o jogador.



"Alguns, por ignorância ou má-fé, profundo desconhecimento ou talvez habituados ao desleixo e incompetência de gestão que possibilita a saída de atletas altamente valorizados por valores muito baixos e por vezes até a custo zero, têm naturalmente sempre dificuldade em entender quando confrontados com aquilo que é afinal o normal. Ou seja, a transação dos jogadores pelo valor que têm e, como neste caso, de um jogador com enorme reputação e procura, nomeadamente no mercado espanhol como se veio a comprovar, acompanhado de elevado profissionalismo e um exigente trabalho metódico de planeamento e gestão deste tipo de transações", pode ler-se.





A mensagem que Raul de Tomas deixou aos adeptos do Benfica A mensagem que Raul de Tomas deixou aos adeptos do Benfica

O clube encarnado destaca que RDT "demonstrou um enorme profissionalismo e dedicação" e deseja ao jogador "as melhores sucessos nesta nova etapa da sua vida desportiva".