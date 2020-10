Benfica lamenta desparecimento de Matine

O Benfica lamentou o desaparecimento de Augusto Matine, antigo jogador dos encarnados e da Seleção Nacional, vítima de complicações de saúde, um dia depois de ter sido internado de urgência no Hospital Central de Maputo, capital de Moçambique.





"O Sport Lisboa e Benfica manifesta profundo pesar pelo falecimento, aos 73 anos, do seu antigo jogador Augusto Matine, expressando as mais sentidas condolências à sua família e amigos", pode ler-se numa nota publicada no site do clube da Luz. As águias "um jogador de meio-campo de enorme talento", que "para sempre ficará na nossa memória por tudo o que deu ao clube".Nascido em Maputo, a 13 de fevereiro de 1947, Matine somou 9 internacionalizções A por Portugal. No Benfica, onde esteve quatro temporadas (1967/68, 1969/70, 1970/71 e 1972/73), fez 53 jogos, tendo conquistado dois campeonatos e uma Taça de Portugal. Representou ainda V. Setúbal, Portimonense, Lusitano de Évora, Aves, Estr. Amadora e Torralta.Depois de ter terminado a carreira de futebolista, chegou a ser selecionador de Moçambique. Estabelecido no seu país natal, tinha um projeto dedicado a jovens jogadores, inclusive para os que não tinham colocação.À família enlutada,endereça as mais sentidas condolências.