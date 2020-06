Benfica lança empréstimo obrigacionista de 35 milhões de euros

O Benfica anunciou o lançamento de um empréstimo obrigacionista no total de 35 milhões de euros. No prospeto, enviado à CMVM, os encarnados detalham que o objeto da oferta são 7 milhões de subscrições, com o valor nominal unitário de 5 euros. O prazo da Oferta Pública de Subscrição, que vence em 2023, tem início às 8h30 de 29 de junho 2020 e termina às 15h00 de 10 de julho de 2020, conforme pode ler-se.





A Benfica SAD estima embolsar cerca de 33 milhões de euros, deduzidas as comissões e os custos inerentes. A taxa de juro das obrigações da Benfica SAD é fixa e igual a 4%. Recorde-se que este ano os encarnados pagaram 75 milhões de euros em reembolsos, o último dos quais em abril.Com esta operação de financiamento, as águias pretendem reforçar a liquidez da sua tesouraria na sequência do reembolso do empréstimo obrigacionista denominado Benfica SAD 2017-2020, sendo que parte dos fundos também será utilizada no desenvolvimento da sua atividade corrente.