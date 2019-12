Benfica leiloa 20 camisolas usadas na Champions: a de Pizzi já vai em 650 euros

Até às 15:20 desta quarta-feira, 18 de dezembro, a camisola autografada de Pizzi era a mais valiosa (650 euros), seguida, de longe, pelas de Rúben Dias e Samaris (350 euros cada). Ainda sem qualquer licitação, com o valor-base fixado em 250 euros, estavam as camisolas de Cervi, Fejsa, Caio, Zlobin e as dos três Tavares (Tomás, David e Nuno) do plantel do Benfica.

Em causa está o leilão solidário, com a chancela da Fundação Benfica, e que contempla 20 camisolas autografadas e usadas pelos jogadores do futebol profissional nesta edição da Liga dos Campeões.

O leilão, que termina a 22 de dezembro, está a decorrer na esolidar, uma plataforma que reúne quem precisa de ajuda e quem quer ajudar e trabalha como mercado online para mais de 750 organizações sem fins lucrativos.

"Trata-se de uma edição especial em que a Fundação Benfica consta nas próprias camisolas, e estas foram utilizadas na Champions League de 2019-20 no jogo frente ao RB Leipzig", sublinha a esolidar, em comunicado.

Os cinco vencedores com valores mais elevados terão ainda direito a receber a sua camisola pessoalmente de um atleta do SL Benfica, "preferencialmente os atletas detentores de cada uma das camisolas, em data e formato a articular diretamente com os vencedores após o leilão", adianta a Fundação Benfica, cujos projetos sociais serão os destinatários do valor a angariar neste leilão.