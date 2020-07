Benfica lembra empréstimo obrigacionista e apela aos investidores em "período de incerteza"

O Benfica lembrou esta quinta-feira que tem a decorrer mais um empréstimo obrigacionista, sublinhando que a "SAD reembolsou sempre os investidores nos prazos acordados (até fez um reembolso parcial antecipado)".

"Num semestre em que a Benfica, SAD reembolsou subscritores de empréstimos obrigacionistas em cerca de 73 milhões de euros, o montante agora pedido é bem inferior – 35 milhões de euros – cumprindo-se o compromisso da redução significativa do endividamento financeiro. Não obstante o período de incerteza que vivemos a nível global, que naturalmente afeta a economia e os mercados financeiros, a banca não hesitou em apoiar esta medida de gestão, revelando confiança na capacidade da Benfica, SAD em honrar os seus compromissos. É fácil de compreender este sinal de confiança: o endividamento da Benfica, SAD baixou para um nível histórico (menos de 100 milhões de euros), sendo apenas cerca de um terço da faturação anual, e a situação de tesouraria continua a ser boa, apesar da pandemia", pode ler-se na News Benfica.



"Considerando que se trata da primeira emissão obrigacionista desde o aparecimento em força da pandemia, o possível sucesso desta operação será um sinal importante para todos os emitentes e, em especial, para as outras Sociedades Anónimas Desportivas", concluem.



Recorde-se que no prospeto, enviado à CMVM, os encarnados detalharam que o objeto da oferta são 7 milhões de subscrições, com o valor nominal unitário de 5 euros. O prazo da Oferta Pública de Subscrição, que vence em 2023, tem início às 8h30 de 29 de junho 2020 e termina às 15h00 de 10 de julho de 2020, conforme pode ler-se.



A Benfica SAD estima embolsar cerca de 33 milhões de euros, deduzidas as comissões e os custos inerentes. A taxa de juro das obrigações da Benfica SAD é fixa e igual a 4%. Este ano os encarnados pagaram 75 milhões de euros em reembolsos, o último dos quais em abril.