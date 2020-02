Benfica lembra mudança nos regulamentos e questiona FC Porto: «Afinal do que têm medo?»

Segue a troca de comunicados e publicações entre Benfica e FC Porto. Depois de o clube da Luz ter apontado o dedo à atuação de Artur Soares Dias no clássico de sábado, num comunicado no qual propôs que as partidas entre grandes fossem ajuizadas por árbitros estrangeiros, e de Francisco J. Marques ter respondido, o Benfica voltou à carga e aproveitou para recordar uma mudança no regulamento datada de 2016.





Nessa alteração, segundo as águias foi aprovada a possibilidade de juízes estrangeiros estarem em jogos das provas nacionais, uma medida que terá recebido luz verde do próprio FC Porto. "Depois de sucessivas críticas e ameaças aos árbitros nacionais e perante uma proposta prevista nos regulamentos, afinal do que têm medo?", questionam os encarnados."No dia 29 de junho de 2016 a Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol aprovou novo regulamento de arbitragem que passou a possibilitar a nomeação de árbitros estrangeiros nas competições portuguesas.Importa recordar que este novo regulamento foi aprovado até por clube cujo porta-voz, assustado com tal possibilidade, veio de forma apressada e incompetente afirmar que tal era impossível e, talvez numa autocrítica ao clube que representa, considerando que seria ofensivo para a arbitragem portuguesa.Depois de sucessivas críticas e ameaças aos árbitros nacionais e perante uma proposta prevista nos regulamentos, afinal do que têm medo?"