Benfica leva adeptos numa visita guiada pela história do clube

O Benfica festeja o 115.º aniversário no próximo dia 28 de fevereiro e, para celebrar a data, o Museu Cosme Damião vai levar a cabo uma iniciativa inédita com o objetivo de levar os benfiquistas a alguns dos pontos mais emblemáticos da história do clube, como a farmácia Franco ou o Jardim do Regedor.Esta visita guiada está marcada para dia 23 de fevereiro e arrancará no Museu Cosme Damião, às 9h30, tendo fim marcado para as 19 horas, no Estádio da Luz. O preço é de 45 euros para sócios e 55 euros para o restante público e o bilhete incluiu transporte, visitas ao museu e ao estádio, pequeno-almoço e almoço.