Benfica mandou documentos de Zivkovic: sérvio pode defrontar águias

Andrija Zivkovic vai poder defrontar o Benfica terça-feira na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uma vez que os documentos já foram enviados.





O sérvio falou quarta-feira pela primeira vez como jogador do PAOK e garantiu estar pronto para o duelo com as águias. "Claro que estou pronto para o jogo. Não parei de treinar e estou preparado. Quero vencer todos os jogos", disse.Zivkovic, de 24 anos, revelou que assinou por duas épocas pelo clube grego, depois de ter "ouvido recomendações muito positivas". "Ouvi palavras muito boas sobre os jogadores, a equipa, o treinador. Claro que estão à espera que eu ajude o PAOK, mas também espero que o PAOK me ajude a dar o que posso. Quero dar 100 por cento, o melhor que tenho para ganhar o campeonato", assegurou.Formado no Partizan de Belgrado, o antigo jogador do Benfica explicou que na sua escolha também pesou a relação existente entre os adeptos do clube sérvio e do PAOK. "Somos da mesma família", comentou.Zivkovic esteve quatro temporadas na Luz. Na última época realizou apenas quatro jogos e não fez qualquer golo. O jogo entre PAOK e Benfica, em Salónica, na Grécia, é na terça-feira, às 19h00.