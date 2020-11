Benfica confirma buscas e garante "total disponibilidade" para colaborar com as autoridades

O Benfica confirmou esta segunda-feira, em comunicado, que está a ser alvo de buscas pela PJ e manifestou "total disponibilidade para colaborar com as autoridades".





Durante a manhã de hoje, a PGR confirmou a realização de 29 buscas : "oito domiciliárias; uma, a uma fundação; seis, a instalações de três sociedades desportivas; nove, a outros tipos de sociedade; três, a dois clubes desportivos; e duas, a dois escritórios de advogados".As buscas, de acordo com o mesmo documento, "decorrem em vários locais do país e contam com a participação de magistrados do Ministério Público e dos tribunais de Instrução Criminal, inclusive, o Central e elementos da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária".Esta segunda-feira a revista sábado avançou que duas SAD (a do Benfica e do Santa Clara) estavam a ser alvo de buscas."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD confirma a realização de buscas às suas instalações. A Benfica SAD manifesta, como sempre, a sua total disponibilidade para colaborar com as autoridades no esclarecimento das questões suscitadas no âmbito da diligência em curso."