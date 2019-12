Benfica mantém hat trick de Vinícius

O Benfica considera "incompreensível e inexplicável" a decisão de Fábio Veríssimo em ‘tirar’ o terceiro golo frente ao Marítimo a Vinícius, considerando um autogolo de Grolli. Nesse sentido, as águias decidiram manter o hat trick do avançado brasileiro.

"Este erro deturpa a realidade, desvaloriza o mérito de Vinícius, desrespeita o espírito do jogo, contraria a recomendação da FIFA e prejudica Grolli, do Marítimo, que vê o seu esforço em evitar um golo adversário transformado numa ação penalizante para o seu currículo", assinalam os encarnados na ‘News Benfica’.

Face ao relatório do árbitro, a Liga corrigiu os dados e creditou dois golos à conta de Vinícius. Ainda assim, a Liga contactou Veríssimo no dia a seguir ao jogo, no sentido de o sensibilizar, mas o leiriense manteve o que escrevera.