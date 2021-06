Benfica marca Assembleia Geral para o próximo dia 15

O Benfica vai realizar uma Assembleia Geral no próximo dia 15 de junho com um único ponto na agenda: "deliberar sobre o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela direção, bem como o parecer do conselho fical, para o exercício de 2021/2022".





Segundo a convocatória, assinada pelo presidente da mesa, Rui Pereira, os documentos que serão sujeitos a votação podem ser consultados, a partir do dia 6 deste mês, no site do clube.