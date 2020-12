Brasileiros dizem que Benfica melhora oferta por Lucas Veríssimo

O Benfica melhorou a oferta por Lucas Veríssimo. Decididos em garantir os serviços do defesa-central, os encarnados estarão agora dispostos a liquidar os 6,5 milhões de euros em três parcelas, pagando 2 milhões à cabeça.





A informação é avançada pela 'Globo Esporte', com base no blogue do jornalista Paulo Vinicius Coelho. De acordo com a mesma fonte, a segunda parcela seria paga em 2021 e a última em 2022.Como esta solução, pode ler-se, o Al Nassr fica fora do caminho, sendo que há a expectativa do Conselho Fiscal do Santos voltar a reunir antes das eleições de sábado, para dar parecer positivo à nova oferta da SAD liderada por Luís Filipe Vieira. Quando se deslocou ao Brasil, para desbloquear o processo, o presidente do Benfica ofereceu 1,5 milhões de euros a pronto.Depois de se ter recusado treinar, Lucas Veríssimo integrou a convocatória para a partida desta quarta-feira, com o Grémio, a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Taça Libertadores.