Benfica mudará o símbolo "mais cedo ou mais tarde" para "atualizar" um símbolo da marca

Daniel Sá, docente universitário e diretor executivo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM), antevê "muitos milhões" para o Benfica com a projetada venda do nome do estádio da Luz.





O especialista em marketing desportivo antevê ainda que "mais tarde ou mais cedo" o clube encarnado mudará o símbolo, como outros clubes europeus têm feito, para "atualizar" um símbolo da marca.