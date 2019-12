Benfica multado em 13.500 euros pela UEFA

A UEFA aplicou uma multa de 13.500 euros ao Benfica por uso de material pirotécnico e lançamento de objetos para o relvado pelos adeptos encarnados no jogo com o Lyon, realizado em França, em 5 de novembro.

Também relativo ao mesmo encontro da 4.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, que terminou com triunfo (3-1) dos franceses, o Benfica recebeu também uma advertência do Comité Disciplinar, de Ética e Controlo da UEFA devido às luvas utilizadas pelo guarda-redes Vlachodimos.



Segundo o organismo, as luvas do guardião grego violaram os regulamentos relativos aos equipamentos na principal prova de clubes a nível europeu.