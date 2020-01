Benfica multado em 3.698 euros

A SAD encarnada foi ontem multada em 3.698 pelo Conselho de Disciplina da FPF, relativos a incidentes no jogo com o P. Ferreira, no passado domingo. O uso de pirotecnia (deflagração de três flash light e um pote de fumo, após o primeiro golo, e um pote de fumo e um flash light, depois do segundo) custaram 3.188 euros. Já os insultos dirigidos ao guardião dos castores, Ricardo Ribeiro, na marcação de pontapés de baliza, aos 21 e 34 minutos, foram punidos com 510 euros de multa, como se lê no mapa de castigos.





O clube pacense, esse, foi multado em 1.173 euros: 765 euros por inobservância de outros deveres, relacionados com a pirotecnia do Benfica, e 408 por comportamento incorreto do público (entre insultos às águias e à Liga).