Benfica multado em mais de 20 mil euros

A SAD do Benfica foi multada em 20.400 euros, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação dab Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Em causa está o teor de uma nota publicada pelos encarnados no respetivo site oficial, a 11 de janeiro passado, com o título 'Falsear o campeonato'.





"É altura de dizer de forma clara que mais uma vez, contrariando a verdade desportiva, só devido a sucessivos erros de arbitragem o Futebol Clube do Porto consegue estar na luta pelo título com a pontuação que atualmente tem", pode ler-se na nota, publicada um dia depois dos triunfos do Benfica frente ao Aves (2-1) e do FC Porto em Moreira de Cónegos (4-2).O CD entende que os encarnados violaram os pontos 1,3 e 4 do artigo 112.º, sobre a "lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros"