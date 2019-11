Benfica multado em mais de 40 mil euros

O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina da FPF em 40.800 euros devido a críticas à arbitragem. Na sequência de um processo disciplinar, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional deu como provada a "acusação" de declarações sobre a arbitragem no site oficial do clube da Luz, nos dias 23 e 30 de agosto, sendo que "é condenado, em cúmulo material, na sanção de multa".No primeiro artigo de dia 23, o Benfica aponta erros de arbitragem e do VAR em favor do rival FC Porto. "Pela terceira jornada consecutiva, terceiro erro de árbitros e VAR incompreensíveis em benefício do FC Porto. Depois da expulsão do jogador do Vitória de Guimarães, do penálti fantasma marcado contra o Portimonense, ontem um penálti indiscutível com respetiva expulsão de um jogador do FCP ficou por marcar, prejudicando claramente o Santa Clara. O ano passado foram 10 pontos a mais, este ano, sucedem-se os erros, sempre em benefício da mesma equipa e por equipas de arbitragem que já estiveram ligadas na época anterior a muitos desses erros que deram pontos", podia ler-se na 'News Benfica', conteúdo que foi replicado pelo site dos encarnados.Já na segunda publicação, as águias criticaram as arbitragens dos sete primeiros jogos dos dragões. "Erros que valem pontos e erros que, a exemplo do ano passado, vêm das mesmas equipas de arbitragem que permitiram que o FC Porto fosse beneficiado em pelo menos dez pontos". E ainda disse saber que o relatório do árbitro Tiago Martins, na receção ao V. Setúbal, fazia menção ao arremesso de uma moeda. "Inventar supostas agressões com uma moeda de cinco cêntimos, causadoras de hematomas, envergonha uma classe em que existem excelentes profissionais que todos os fins de semana, em vários campos do País, têm de enfrentar, aí sim, por vezes momentos de enorme tensão. Importa que, de uma vez por todas, o Conselho de Arbitragem assuma as suas responsabilidades".Osno jogo com o Rio Ave e por a equipa ter provocado um atraso de cinco minutos no recomeço da segunda parte desse mesmo jogo.