Benfica multado em mais de 61 mil euros

O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF em 61.200 euros por quatro infrações, mais concretamente críticas às arbitragens de jogos envolvendo o FC Porto e alegado favorecimento aos dragões no último campeonato. De acordo com o comunicado do CD, os encarnados violaram o artigo 112.º do Regulamento Disciplinar da LPFP - que fala em "lesão da honra e reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros" -, no caso em quatro intervenções na sua newsletter, todas ocorridas em março.O artigo 112.º refere que "o clube que use de expressões, desenhos, escritos ou gestos injuriosos, difamatórios ou grosseiros para com órgãos da Liga ou da FPF e respetivos membros, árbitros, dirigentes, clubes e demais agentes desportivos, nomeadamente em virtude do exercício das suas funções desportivas, assim como incite à prática de atos violentos, conflituosos ou de indisciplina, é punido com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 75 UC e o máximo de 350 UC", destacando-se aqui a reincidência, que fez dobrar os valores.Fonte oficial do Benfica revelou à agência Lusa que o clube irá "recorrer" para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) das multas hoje aplicadas pelo CD.O Benfica recorreu das decisões do Conselho de Disciplina da FPF relativamente a alegada agressão de Brahimi a Rúben Dias num clássico e arquivamento de queixa contra Francisco J. Marques. "Após mais de dois anos a procurar justificar, de forma criativa, os vários arquivamentos ou repreensões mínimas a Brahimi (que bate recordes de reincidência), num recente acórdão do CD da FPF consegue-se descrever uma agressão da seguinte forma: 'Brahimi coloca a sua mão direita na zona entre o pescoço e o rosto de Rúben Dias.' Será que esteve em campo algum extraterrestre dotado de características físicas que desconhecemos? A que zona do corpo, afinal, se refere mesmo o CD?", apontaram as águias na altura.Neste dia, o Benfica deixava duras críticas às atuações de João Capela, árbitro que estivera num Benfica-Belenenses e num FC Porto-Marítimo. Os encarnados concluíam que era "mais um exemplo exemplo de um conjunto de inúmeras situações de gritante dualidade de critérios neste campeonato e sempre a favorecer o mesmo clube".O Benfica enumerava o que dizia terem sido vários erros de arbitragem neste campeonato. As águias estranhavam ainda que tais erros tivessem sido "sempre em benefício da mesma equipa". "O que nunca aconteceu e talvez não volte a acontecer é esses erros serem SEMPRE em benefício da mesma equipa. Isto é, objetivamente, o que está a acontecer no nosso campeonato e a pôr em causa a verdade desportiva", escreveram na altura.O Benfica falava em "decisões inacreditáveis" no jogo do FC Porto em Braga, afirmando que os lances teriam tido avaliações diferentes caso fossem na outra área. "A impunidade e a falta de decoro com que, jornada após jornada, o FC Porto continua a ser beneficiado pelas arbitragens tem de ter um limite! Ontem voltou-se a ultrapassar tudo o que é tolerável", podia ler-se.