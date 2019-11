Benfica multado por atraso de Bruno Lage à Flash Interview no jogo com o Rio Ave

O Benfica foi multado em 6375 euros pelo atraso de Bruno Lage à 'flash interview' no final do jogo com o Rio Ave. Conforme referido no relatório dos delegados da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o técnico dos encarnados "compareceu com 12 minutos de atraso à Flash Interview". O clube da Luz terá ainda que pagar uma multa de 408 euros devido ao facto da segunda parte da receção aos vilacondenses ter começado "5 minutos mais tarde".





"O treinador principal do SL Benfica compareceu com 12 minutos deatraso à Flash Interview. O Sr. Director de Imprensa do SL Benfica quando tinham passados 6 minutos do final da entrevista ao jogador do Rio Ave FC solicitou ao Delegado de campo da Liga, António Soares, que pedisse ao Rio Ave FC a troca da ordem. O Director de Imprensa do Rio Ave FC não aceitou a alteração . Tentou-se transmitir esta mensagem ao Sr. Director de imprensa do SLB mas como ele estava dentro do balneário foi pedido que o chamassem à presença do delegado, tendo este comparecido quando já passavam 10 minutos, neste momento foi-lhe transmitido que o Rio Ave Fc não tinha aceite o pedido de alteração de ordem e este de imediato informou que ia buscar o treinador. Não obstante a situação descrita não houve interrupção da emissão."